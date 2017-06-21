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21 Haziran 2017 13:19

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş orucunu çadırda açtı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Anıtpark meydanında kurulan Ramazan çadırında orucunu açtı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş orucunu çadırda açtı

21 Haziran 2017 13:19

Başkan Mehmet Keleş, iftar öncesi çadır içinde vatandaşlarla sohbet etti.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Düzce’de faaliyette bulunan hayırsever işadamlarının katkı verdiği iftar çadırı her akşam iftar sofrasında yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlıyor. Ramazan ayı boyunca hizmet veren iftar çadırına her akşam bir hayırsever işadamı, kurum katkı sağlıyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, iftar çadırında vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar öncesinde çadıra gelen Başkan tek tek tüm masalarla ilgilendi ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkanın iftar çadırı ziyaretinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuk, Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy ile birim müdürleri de hazır bulundu.




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