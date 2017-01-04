Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 13:47

Düzce Belediye meclisin 2. toplantısı

Düzce Belediye meclisin 2. toplantısı

04 Ocak 2017 13:47

Düzce Belediye Meclisi yeni yılın ikinci toplantısını 5 Ocak tarihinde yapacak. Meclisin gündeminde bir süre önce Düzce Merkez sınırları içine alınan Mücavir alanlara ilişkin ilave imar planları ile dolmuş taksi çalışma yönetmeliği bulunuyor.
Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantıları devam ediyor. Meclisin gündeminde Doğanlı ve Yeşilçam yerleşim bölgelerinin ilave imar planlarının yapılması yer aldı. Bu arada daha önceki birleşimde de ele alınan ve komisyon tarafından incelenen dolmuş taksi çalışma yönetmeliği de yeni toplantıda karara bağlanacak. Yine imar plan tadilat taleplerine ilişkin 30 adet dosyada komisyon görüşüyle karara bağlanacak. Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci toplantısı 5 Ocak tarihinde saat 19,00’da başlayacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç