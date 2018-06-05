Düzce Belediye personeli iftarda buluştu

Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen personel iftarı bu yıl da Erguvan Sosyal Tesislerinde yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve eşi Nursel Ay’ın da katıldığı iftar öncesinde Başkan Ay masaları tek tek gezerek personel ve aileleri ile görüştü. Oruçların açılmasının ardından belediye personeline seslenen Başkan Dursun Ay “Biliyorsunuz taşeron yasası çıktı. Taşeron yasasındaki arkadaşlarımızı şirkete geçirdik. Bu şirkete geçirme esnasında hiçbir ayrım, hiçbir kayırma gözetmemeksizin, tamamen rasyonel bir şekilde planlama ve çalışma yaptık. Arkadaşlarımız geç saatlere kadar çalıştı. Yaklaşık 800 arkadaşımız taşerondan şirkete geçti. Şu anda belediye çalışanı arkadaşlarımızın hepsi kadrolu işinde gücünde. Gelecek sene ne olacak diye düşünmüyor. Sıkıntısı olan kapımı çalsın benim kapım herkese açık. Ben de sizin gibi belediye çalışanı biriyim” ifadelerinde bulundu.

Ayrıca 24 Haziran seçimlerinin önemine de vurgu yapan Başkan Ay “Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin memleketimize, Düzce’mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizden oy kullanırken mantıklı düşünerek, memleketimiz için hangisi hayırlıysa oyunuzu ona vereceğinize eminim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum” dedi.