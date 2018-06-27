Düzce Belediyesi anında müdahale etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önderliğinde oluşturulan kriz masası, şehir merkezinde bir anda etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası sel baskınları ve ağaç devrilmelerine anında müdahale etti. Şehir merkezinde etkili olan yağışlarda Anıtpark, Avni Akyol ve İnönü Parkı başta olmak üzere İstanbul Caddesi üzerinde de devrilen ağaçlar ve direkler için ekipler oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park ve Bahçeler, Zabıta Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti yaptığı yerlerde devrilen ve tehlike arz eden ağaçları kaldırma ve budama işlemi yaptı. Ayrıca AFAD 5 personel ve 2 araç, Düzce Arama Kurtarma Derneği üyesi 9 gönüllü ve 2 araç, Ulusal Keşif ve Arama Kurtarma Derneği Düzce ekibinden 10 gönüllü ve 2 araç ile belirli noktalarda müdahalelerde bulundu. Bazı işyerlerinin çatılarında da çökme ve maddi zararlar ortaya çıkarken su baskını yaşayan vatandaşların da yardımına ekipler gönderilerek su çekme çalışması yapıldı. Düzce Belediyesi, toplam 112 personel ve 35 farklı sistem araç ile zor durumda olan vatandaşlara yardım etti.

Beyaz Masa’ya yapılan ihbarların %90 oranında değerlendirildiğini belirten İtfaiye Müdürlüğü “sağanak yağış sonrasında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için ekipler tam kadro çalışarak şikayetler en aza indirilmiştir. Özellikle İnönü Parkı içinde bulunan ve sert rüzgardan zarar gören ağaçların bir kısmının budama çalışmaları da yapılmıştır. Yağmur suyu hatlarına yapılan müdahaleler ve vidanjör destekleri ile olası su baskınları da engellenmiştir. Şehir merkezinde ortaya çıkan zarar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır” şeklinde açıklama yaptı.