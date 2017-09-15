Düzce Belediyesi arızalanan su boruları değiştiriliyor

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından arızalanan bölgelere polietilen borular yerleştiriliyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Düzce genelindeki içme suyu hatlarını mahalle bazında kontrol ederek, bakım ve onarım yapıyor. Bunun için, öncelikle su hatlarının arızalanan bölümleri ile asbestli borular polietilen borularla değiştiriliyor. Genel programın yanı sıra, Çakırlar mahallesinde de Yığılca yolu üzerindeki 90’lık eski hatların yenilenmesine de başlandı. Su ve Kanalizasyon Müdürü İbrahim Özer, içme suyu hatlarının sürekli kontrol altında tutulduğunu belirtti ve arızalanan boruların değiştirildiğini açıkladı.