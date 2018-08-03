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03 Ağustos 2018 10:00

Düzce Belediyesi ’bir nefes yaşam’etkinliği düzenledi

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çalışan personellere yönelik ’Bir Nefes Yaşam’ etkinliği düzenledi.

Düzce Belediyesi ’bir nefes yaşam’etkinliği düzenledi

03 Ağustos 2018 10:00


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çalışan personeline günlük yaşamın streslerinden kurtulmak, daha sağlıklı hizmet verebilmek amacı ile bünyesinde bulunan ’Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi’ tarafından Aydınpınar şelalesinde doğa yürüyüşü ve nefes terapisi etkinliği düzenledi.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri’nden yapılan açıklamaya göre“ Sağlıklı bir yaşam için stresle mücadele etmede, öfke kontrolünü sağlamada ve ruh sağlığımızın kalitesini arttırmada etkili yöntemler vardır. Daha verimli, stresten uzak bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla çalışan personellerimize ’Bir Nefes Yaşam’ etkinliği düzenledik” ifadeleri kullanıldı.




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