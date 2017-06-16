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16 Haziran 2017 11:32

Düzce Belediyesi Çamköy Mahallesini temizliyor

Düzce Belediyesi tarafından mahallelerde genel temizlik çalışmaları başlatıldı.

Düzce Belediyesi Çamköy Mahallesini temizliyor

16 Haziran 2017 11:32

Çevre temizliği ve sağlığı seferberliği kapsamında Çamköy mahallesi temizlendi.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin tüm mahalleleri temizlik seferberliği kapsamına alındı. Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin hizmetlerinin yanı sıra, üç ayrı ekiple tüm mahallelerde genel temizlik yapacak. Ağa mahallesi ve Asarsuyu Dere içi çalışmalarından sonra Çamköy mahallesinde de temizlik çalışması yapıldı. Tüm mahallelerdeki temizlik seferberliği Ramazan Bayramına kadar sürdürülecek. Temizlik ekipleri iş makineleri desteği ile geniş kapsamlı çöp toplama ve temizlik hizmeti yapıyor.




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