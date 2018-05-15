Düzce Belediyesi

Düzceli basın mensupları tarafından düzenlene çay simit sohbetlerine katılan Belediye Başkanı Dursun Ay, burada belediyenin yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

İstanbul Caddesinin trafiğe açılması konusunda son noktayı koyan Başkan Ay, vatandaşın talebi doğrultusunda caddenin belli saatlerde trafiğe kapalı kalacağını söyledi.

Melen Su Park’ta humma bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Ay, 19 Mayısta tamamlanan kısımların halkın kullanımına açılabileceğini belirtti.

“En kısa zamanda başlayacak”

Başkan Ay, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’ndan alınan köprü sözü kapsamında Asar suyu ve Karaca deresi üzerinde çalışmaların en kısa zamanda başlayacağının altını çizerek “Ağa mahallesi mevkiinde asar suyu üzerine bir köprü yapıyoruz. Bizim Çevre yolumuzun üzerinde. Biz asfaltını yapacağız, onlar da köprüyü yapacaklar ve dolayısıyla bu köprüyü çevre yoluna bağlamış olacağız. Otogara kadar gidecek. Birde Karaca deresi üzerine bir köprü yapılacak. Otoban bağlantımızda da çalışmalar sürüyor. Onu da 29 Ekim’de açmayı planlıyoruz. Bu tarihten itibaren gişelerden geçilmeye başlanacak” dedi.

“Daha modern bir atık tesisi”

Katı Atık Tesisi ile ilgili çalışmalarda son noktaya gelindiğini belirten Ay şöyle konuştu: “Katı Atık Tesisi ile ilgili son noktaya geldik. Orada yapılmış olan bir ihale var. Düzenli depolamadan enerji elde etme tekniği üzerinde çalışılmıştı. Ama düzenli depolamada kısa sürede alan doluyor ve koku saçabiliyor. Bu sebeple bu çalışmayı durdurduk. Buraya fabrikasyon tipi bir sistem kuruyoruz. Çöp gelecek, anında ayrıştırılacak ve organik yada organik olmayan maddelerden enerji elde edilecek. En modern sistem bu. Bu sistem üzerine ihale çalışmalarımız devam ediyor.”

“Şehir çeşmelerle donatılacak”

Sponsorlar aracılığı ile şehrin belli noktalarına çeşmeler inşa edileceğini açıklayan Ay şunları kaydetti: “Şehrin belli noktalarına, Cedidiye Cami, Büyük Cami ve Anıt Park meydanına çeşmeler koyacağız. Bizim bu girişimimizin ardından hayırsever vatandaşlarımız bizde dahil olalım hayır yapalım şeklinde bize sponsorluk teklifinde bulundular. Bu konuda sponsor olmak isteyenler bize başvurabilir. Biz su ve kanalizasyon bağlantılarını yapıyoruz. Diğer masrafları sponsorlar karşılıyor.”

Başkan Ay, Kartlı Su Sayacı kullanan vatandaşların mağdur olmamaları için mesai saatleri dışında su kesintiyi yapılmaması talimatı verdi.

Ramazan kolisi yerine alışveriş kartı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ramazan ayında koli uygulamasını kaldırdıklarını, bunun yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartları dağıtacaklarını söyledi. Belediye birim yetkililerinin Ramazan süresince ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler gerçekleştireceğini hatırlatan Başkan Ay, Zabıta tarafından gerekli tüm denetimlerin yapıldığının da altını çizdi.

Düzce belediyesi ramazana hazır

Başkan Ay, Düzce Belediyesinin Ramazan ayına hazır olduğunu vurgulayarak “Ramazan için tüm çalışmaları tamamladık. Camilerimizin, şadırvanlarımızın bakımları yapıldı. Ramazan boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Halkımızın güvenli gıda tüketimi için Zabıta ekiplerimizin tüm fırınları ve marketleri denetliyor. Tarihi geçmiş ürünler olup olmadığına bakılıyor. Düzce Ramazana hazır. Vatandaşımızın bir sorunu olduğunda Beyaz Masaya ulaşabilir. Direkt bana da ulaşabilir. Bir whatsapp numaramızdan bize ulaşabilirler. Numaramız 0533 788 81 81. İhbar hattımızdan bize her konuda ulaşabilirler” dedi.

Davulcular standarda kavuştu

Bir Ramazan klasiği olan davulcuların geleneksel kıyafetlerle, belirlenen saatlerde sokağa çıkacağını dile getiren Ay şöyle konuştu: “Tarihi geleneklerimizden vazgeçmek istemiyoruz. Ramazan davulcularımızı belli bir standarda kavuşturduk. Geleneksel kıyafetleri olacak. Sahurdan yarım saat önce davul çalmaya başlayacaklar ve sahurda bitirecekler. Belediye olarak bu arkadaşlarımıza birer kimlik vereceğiz. Bizi birleştiren gelenek ve göreneklerimiz. Bu sebeple disiplin içerisinde geleneklerimizi sürdüreceğiz.”

Koli değil alışveriş kartı verilecek

Bu yıl belediye birimi yetkililerinin Ramazan süresince ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edeceğini söyleyn Ay, Ramazan kolisi uygulaması yerine alışveriş kartı uygulamasını devreye soktuklarını belirterek “Valimizin de benzer bir uygulaması olacak. Belediyemizde 20 tane müdürlük var. Müdürlerimize en az 5 aileye gitmeleri hususunda talimat verdim. Bende bu ziyaret programına dahil olacağım. İhtiyaç sahibi ailelerimizi gözetmek amacıyla bu uygulamayı yapıyoruz. Ramazanda koli uygulamasını kaldırıyoruz. Çünkü kolinin içerisinde vatandaşın kullanmayacağı ürünlerde yer alabiliyor. Biz vatandaşımıza bir alışveriş kartı vereceğiz. Kendisi markete gidip ihtiyacı neyse onu alabilecek” dedi.