Düzce Belediyesi ekipleri her yerde

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Düzce Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan çalı, diken ve ağaçların budama ve bakımlarını titizlikle yapıyor. Budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp çevreye herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Konuralp'te bozulan ve kırılan kumpas taş döşeli alanlarda onarım çalışması yapıyor. Şehir merkezinde bir yandan asfalt, parke taş ve kumpas taş döşeme ve onarım işlemini sürdüren ekipler, araç ve yayaların rahat kullanımı açısından bozulan alanları yeniden düzenliyor. Konuralp bölgesinin tarihi yapısına uygun şekilde yapılan üst yapılarda oluşan bozulmalara anında müdahale eden ekipler çalışmaların belirli program çerçevesinde devam edeceğini belirtti.