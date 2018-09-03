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03 Eylül 2018 15:48

Düzce Belediyesi ekipleri sahada yoğun çalışıyor

Düzce Belediyesi yeni yol açma, yol alt yapı sistemleri ve asfaltlama çalışmalarına hızına hız katarak devam ediyor.

Düzce Belediyesi ekipleri sahada yoğun çalışıyor

03 Eylül 2018 15:48


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şehir merkezi ile çevresi arasında alternatif güzergahları geliştirmek ve kısa süre içinde ulaşım ağını dönüştürmek için çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın her fırsatta ifade ettiği gibi ‘her mahalle ve her sokakta asfalt olacak, asfaltsız tek bir sokak bırakmayacağız’ anlayışı ile devam eden yatırımlar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 7 farklı ekibin sahada olması ile kazıma işlemi yapılan yolların asfaltlanması konusunda uygulanan çalışma planına göre; Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Beyköy arasındaki yeni güzergahı oluşturacak yol açma çalışmaları 1 ekskavatör, 1 kepçe ve 6 kamyon ile devam ediyor. Ayrıca Karahacımusa Mahallesi yol açma çalışması 1 ekskavatör, 1 kepçe ve 4 kamyon, Arapçiftliği Mahallesi yol açma çalışması 1 ekskavatör, 5 kamyon, Hamidiye Salı Pazarı sokağı ve Koçyazı TOKİ yaya köprüsü asfalt kırığı için 1 kepçe, 1 greyder ve birer kamyonlarla çalışmalar sürdürülüyor. Konuralp Mahallesinde de asfaltlama işlemini sürdüren ekipler, şehir merkezi Şıralık, Yeni Mahalle ve Hamidiye mahallelerinde yapılan asfalt kazıma çalışmaları sonrasında mevsim koşullarına paralel şekilde asfaltlama işlemine devam edecek.




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