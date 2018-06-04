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04 Haziran 2018 12:04

Düzce Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yaz dönemi için belirlenen 180 bin ton asfalt hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Düzce Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor

04 Haziran 2018 12:04

Hafta sonu da devam eden çalışmalar ile merkeze bağlı tüm asfalt ihtiyaçları karşılanıyor.


Düzce Belediyesi yaz dönemi asfaltlama çalışmalarına hız verdi. 5 ayrı ekiple sahada çalışmalar yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri günlük bin 500 ton asfalt serme işlemi yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada merkeze bağlı çevre semtlerde ihtiyaç olan asfalt için çalışma planı oluşturulduğu belirtilerek “günlük kapasitenin çok üzerinde, 5 ayrı ekiple Kalıcı Konutlar ve merkezde yeni açılan yollar ile asfaltı ya da alt yapısı bozulmuş cadde ve sokaklara asfalt seriliyor. Günlük ortalama bin 500 ton asfalt serimi yapan ekiplerimiz hafta içi ve hafta sonu olmak üzere mesailerine devam ediyor. 2018 yaz döneminde hedeflenen 180 bin asfalt hedefine ulaşılacak” ifadeleri kullanıldı.




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