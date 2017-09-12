Düzce Belediyesi Gasilhane inşaatı devam ediyor

Düzce Belediyesine ait Şehir Mezarlığı içinde bulunan Gasilhane binası yapım çalışmaları başladı. Düzce Belediyesi hizmetlerin kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan yenilenme hareketi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de mezarlık işleri ve gasilhane binası yapım çalışmalarını inceledi. 330 metrekarelik yeni gasilhane binasının yapım işlemi devam ederken yapılan açıklamada binanın tam donanımlı olarak kısa süre içinde faaliyete geçeceği belirtildi.