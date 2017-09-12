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12 Eylül 2017 11:08

Düzce Belediyesi Gasilhane inşaatı devam ediyor

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Şehir Mezarlığında yapımı devam eden Gasilhane binasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Düzce Belediyesi Gasilhane inşaatı devam ediyor

12 Eylül 2017 11:08


Düzce Belediyesine ait Şehir Mezarlığı içinde bulunan Gasilhane binası yapım çalışmaları başladı. Düzce Belediyesi hizmetlerin kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan yenilenme hareketi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de mezarlık işleri ve gasilhane binası yapım çalışmalarını inceledi. 330 metrekarelik yeni gasilhane binasının yapım işlemi devam ederken yapılan açıklamada binanın tam donanımlı olarak kısa süre içinde faaliyete geçeceği belirtildi.




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