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18 Eylül 2017 15:18

Düzce Belediyesi güz dönemi çalışma takvimi belirlendi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında belediyenin güz dönemi çalışma takvimi belirlendi.

Düzce Belediyesi güz dönemi çalışma takvimi belirlendi

18 Eylül 2017 15:18

Başkan Mehmet Keleş, kış dönemi öncesinde, eksik olan ve başlatılan tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.


Belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, şirket genel müdürleri ile üst düzey yönetici ve danışmanların katıldığı belediye koordinasyon toplantısında belediyenin güz dönemi programı belirlendi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında yapılan toplantıda 2017 yılı içinde başlatılan projelerin genel değerlendirmesi ile yatırım programları da görüşüldü. Düzce’de alt yapı hizmetleri ile çevre yollarına ağırlık verildiğini belirten Başkan Mehmet Keleş ‘ özellikle merkeze yakın mahallelerimizde alt yapı eksikliği bulunuyor. Bazılarında da alt yapı onarımları ile şebeke yenilenmesi gerekiyor. Kanalizasyondan, yağmursuyu şebekesi, içme suyu hatlarına kadar tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı güz dönemi içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bir de, çevre yollarımız, bunların bağlantı yolları için kamulaştırma çalışmalarımız sürüyor. Kamulaştırması tamamlanmış yolları, alt yapılarını hazırlayarak açıyoruz. Bu anlamda tam bir alt yapı seferberliği başlattık’ dedi.




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