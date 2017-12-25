Ekipler 24 saatlik mesai esasına göre çalışarak ana arter ve toplu taşıma araçlarının sorunsuz şekilde işlemesini sağladı.

Düzce Belediyesi bünyesinde Fen İşleri, Destek, Su ve Kanalizasyon, Ulaştırma, İtfaiye ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kurulan “Kriz Masası” hafta sonunda etkili olan kar yağışına geçit vermedi. 24 saatlik mesai anlayışı ile çalışan ekipler iş makineleri ile ana arterlerin kapanmasına izin vermedi. Yol açma, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarının gece gündüz devam ettiği çalışmaları yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da ekiplere gösterdikleri özverili çaba için teşekkür ederek “vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 172 kişilik ekibimizin tamamı 24 saat boyunca alarm durumunda çalıştı. Bu çalışma performansı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle şehir merkezi, Kalıcı Konutlar ve Konuralp arasındaki bağlantının kopmaması ve toplu taşıma güzergahlarımızın sorunsuz şekilde işlemesi için iş makineleri mağrifeti ile yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütüldü. Ayrıca Beyaz Masa’ya yapılan talep ve şikayetlere de anında müdahale edildi. Tüm müdürlüklerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.