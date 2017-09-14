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14 Eylül 2017 14:46

Düzce Belediyesi hayır çarşısından kırtasiye desteği

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci çocuklara kırtasiye desteği yapıldı.

Düzce Belediyesi hayır çarşısından kırtasiye desteği

14 Eylül 2017 14:46


Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş malzeme dağıtımını bizzat yaptı. Sosyal yardım İşleri bünyesinde müdürlüğe kayıtlı olan İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edildi. Müdürlük bünyesi içinde açılan ‘Hayır Çarşısı’ndan öğrencilerin temel kırtasiye malzemeleri verildi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kırtasiye yardımının sezon boyunca sürdürüleceğini belirterek “hayırsever kişi ve kuruluşlar da öğrencilerin kırtasiye ve diğer malzemeleri için Hayır Çarşısına bağışta bulunabilirler” dedi.




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