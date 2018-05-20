Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 15:29

Düzce Belediyesi mahalle iftarları devam ediyor

Düzce Belediyesi’nin Ramazan iftarları, Beyciler ve Çavuşlar Mahallelerini buluşturan iftarlar devam etti.

Düzce Belediyesi mahalle iftarları devam ediyor

20 Mayıs 2018 15:29


Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl uygulamaya konulan mahalle iftarlarının ikincisi Beyciler ve Çavuşlar Mahallelerinde yapıldı. Beyciler Camii yanında bulunan sokağın trafiğe kapatılması ile kurulan iftar sofralarında mahalle sakinlerinin yanı sıra yakında bulunan mahallelerden de vatandaşlar katılarak, oruçlarını açtılar. Beycilerde kurulan iftar sofrasına Belediye Başkan Vekili ve Sosyal İşler Genel Koordinatörü Gönül Asuk, Belediye Meclis Üyeleri Nihal Aydın ve Ömer Arslan ile belediye birim müdürleri katıldı. Hazırlanan iftar yemeklerini alan vatandaşlar birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadılar.


İftar öncesinde Belediye görevlisi müzisyenlerin tasavvuf musikisi dinlettiği iftar programında mahalle camii imamı da okuduğu kuran-ı kerim ile iftara katılan mahallelilerin gönüllerini fethetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç