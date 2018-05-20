Düzce Belediyesi mahalle iftarları devam ediyor

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl uygulamaya konulan mahalle iftarlarının ikincisi Beyciler ve Çavuşlar Mahallelerinde yapıldı. Beyciler Camii yanında bulunan sokağın trafiğe kapatılması ile kurulan iftar sofralarında mahalle sakinlerinin yanı sıra yakında bulunan mahallelerden de vatandaşlar katılarak, oruçlarını açtılar. Beycilerde kurulan iftar sofrasına Belediye Başkan Vekili ve Sosyal İşler Genel Koordinatörü Gönül Asuk, Belediye Meclis Üyeleri Nihal Aydın ve Ömer Arslan ile belediye birim müdürleri katıldı. Hazırlanan iftar yemeklerini alan vatandaşlar birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadılar.

İftar öncesinde Belediye görevlisi müzisyenlerin tasavvuf musikisi dinlettiği iftar programında mahalle camii imamı da okuduğu kuran-ı kerim ile iftara katılan mahallelilerin gönüllerini fethetti.