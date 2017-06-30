Düzce Belediyesi temizlik kampanyası kalıcı konutlarda yapılacak

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Bahar Temizliği kapsamında Düzce merkez mahalleleri temizleme çalışmalarının ardından Kalıcı Konutlar bölgesindeki mahallerin de temizlik ve çim biçme çalışmalarına başladı. Yürütülen temizlik kampanyası kapsamında, Kalıcı Konutlar bölgesinde başlatılan temizlik çalışmaları dahilinde Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına da devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Düzce ilini yaşanabilir bir kent haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Düzce Belediyesi olarak hedefimiz Düzce’nin her mahallesinde, cadde ve sokaklarında halkımızın da destek ve katılımı ile yaşadığımız alanları daha temiz hale getirmektir. Bu konuda halkımızın yaşadıkları alanlara sahip çıkmalarını, çevreyi ve doğayı korumalarını istiyoruz” dedi