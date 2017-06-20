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20 Haziran 2017 10:10

Düzce Belediyesi yaz kültür kursları başladı

Düzce Belediyesi tarafından yaz dönemi için ‘Yaz Kültür Kursu’ programı başladı.

Düzce Belediyesi yaz kültür kursları başladı

20 Haziran 2017 10:10

7 branşta açılan kurslar 10 Ağustos tarihine kadar sürecek.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ve çocukların yaz dönemini verimli geçirmelerine yönelik yaz kültür kursları düzenlendi. Resim, Drama, Heykel, Kağıt Mozaik, Müzik ve Okuma etkinlikleri olmak üzere 7 branşta açılan kurslar haftanın 4 günü devam edecek. Haftanın pazartesi gününden Perşembe gününe kadar programlanan kurslar saat 13,00-17,00 saatleri arasında verilecek. 7-9 yaş arasındaki çocukların katılacağı kurslar Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak. 10 Ağustos tarihine kadar sürecek olan kursların sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilecek.




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