Düzce belediyesi yeni yollar açıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama işlemi kapsamında yeni açılan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Sancaklar Memur-Sen arasındaki sağlayacak 18 metre genişliğindeki yeni cadde üzerinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler asfalt dökme işlemine başladı. Asfaltlama ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Ay 180 bin ton asfalt hedefine ulaşmak için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek “4 ayrı ekiple farklı noktalarda asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 180 bin asfalt hedefimizi en verimli ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde değerlendireceğiz. Şimdi de bir süredir açma işleminin tamamlanmasını beklediğimiz Sancaklar Memur-Sen arasındaki bağlantı yolunu asfalt aşamasına getirdik. 18 metre genişliğindeki bu yol ile ana arterlerdeki ulaşım ağının daha da rahatlaması sağlanacak inşallah” ifadelerini kullandı. Şehir merkezinde önemli bağlantı noktalarından birini oluşturacak caddede çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.