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Düzce Belediyesi'nden açık hava sinema günleri

28 Eylül tarihleri arasında Açık Havada Sinema Keyfi günleri düzenleyecek.


Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü Açık Havada Sinema Keyfi günleri düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ile 15 Temmuz Parkında 21-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Açık Havada Sinema Keyfi günlerinde Türk filmleri yayınlanacak. Saat 19.30'da başlayacak olan etkinlikte Türk sinemasının baş yapıtlarından; Selvı Boylum Al Yazmalım, Züğürt Ağa, Hababam Sınıfı, Selamsız Bandosu, Gönderilmemiş Mektuplar, Babam ve Oğlum, Dondurmam Gaymak, Kabadayı, Eşkiya, Hafız Yusuf Efendi, Uzun Hikaye, Gönül Yarası, Beyaz Melek, Hababam Sınıfı Güle Güle izleyici ile buluşacak.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, ücretsiz olacak olan açık hava sinema keyfine tüm Düzcelileri davet etti.

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