Düzce Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay; “Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha yeşil bir Düzce için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmaların sonucunda daha yeşil bir görünüme kavuşacak olan Düzce'mize daha estetik bir görünüm kazandırmış olacağız.'' dedi.

Ekipler hız kesmeden şehrin çeşitli alanlarında ağaç ve bitki ekim işlemlerini sürdürüyor.