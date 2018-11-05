Düzce Belediyesinden kavşaklar kış hazırlığı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler D-100 Karayolunun şehir merkezinden geçen kısmının yan yollarla ayrımında bulunan bodur ağaçları budadı. Soğancı Kavşağı ve devamında sürdürülen çalışmalar sayesinde sürücülerin görüş alanını engelleyen ve daraltan Leylandi tipi bodur ağaçlarda yapılan bakım amaçlı budamalarla hem ağaçların sağlıklı büyümesi sağlanıyor hem de trafik akışını tehlikeye atacak durumlar ortadan kaldırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada çalışmaların, aktif trafik akışının olduğu D-100 ve yan yolların ayrımını sağlayan ağaçların daha sağlıklı büyümesi ve sürücülerin görüş açılarının korunması amacıyla yürütüldüğü, kısa süre içinde bitirileceği belirtildi.