Düzce Belediyesinden meme kanseri eğitimi

Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü KETEM iş birliğiyle Düzce Kalıcı Konutlar bayanlar lokalinde Dr. Ayşe Filiz Tekin tarafından verilen eğitime Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü aynı zamanda Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Gönül Asuk'ta katıldı. Eğitim programı kapsamında meme kanseri sürecinde genetik yatkınlık, çevresel faktörler, alkol ve sigara, yaş, geçirilmiş meme kanseri ve meme kanseri gelişiminde etkili risk faktörleri konularında bilgiler verildi. Kalıcı Konutlar Bayanlar Lokalinde gerçekleşen ve soru cevap şeklinde ilerleyen eğitim boyunca bayan vatandaşlar, kendi kendine meme muayenesi, meme kanserinin sebepleri ve meme kanseri gelişiminde etkili risk faktörlerini öğrendi.

Dr. Ayşe Filiz Tekin meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın cinsiyetidir. Sebebi ise meme dokusunun fazlalığıdır. Ama hiçbir zaman unutmayın ki, meme kanseri yüzde 1 ihtimalle erkeklerde de görülen bir hastalık türüdür. Stresli hayat, öfkeyi kontrol edememe, depresyon gibi davranışsal faktörler, fazlasıyla yağlı gıdalarla beslenmek, alkol ve sigaranın meme kanserini tetiklediği düşünülüyor" dedi.