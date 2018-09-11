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Düzce Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ‘"Evde Sağlık Bakım Hizmeti" kapsamında hasta ve yaşlılar için sağlık ve temizlik hizmetleri vermeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ‘"Evde Sağlık Bakım Hizmeti" kapsamında hasta ve yaşlılar için sağlık ve temizlik hizmetleri vermeye devam ediyor.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre , “Kimsesizlerin kimi olması gayreti ile Sosyal Belediyeciliğin gerekleri çerçevesinde Düzce'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderme gayreti içindeyiz. Oluşturduğumuz Sosyal Hizmet ve Yardım sistemi ile gerektiğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aş evinden yemeklerini sunmak, gerektiğinde çamaşırlarını yıkayamayan vatandaşlarımızın çamaşırlarını düzenli olarak yıkatıyoruz. Bunun yanında yaşlı ve engellilerimize evde bakım hizmeti sunarak hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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