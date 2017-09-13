Düzce Belediyesi’nin çevre yolu çalışması sürüyor

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in kent genelinde D-100 Karayolunun yanı sıra alternatif ulaşım güzergahlarının geliştirilmesi amacıyla bizzat yürüttüğü yeni yol planlamalarında çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kuzey Çevreyollarına paralel olarak Güney yönünde de alternatif yolları açma çalışmaları başladı.

Şehirlerarası Otobüs Terminalini şehrin Güney yakasından merkeze bağlayacak Nezih Tütüncüoğlu bağlantısında çalışma yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mehmet Keleş alternatif ulaşım güzergahlarının hızla büyüyen Düzce’nin en öncelikli ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkat çekerek “Şehir merkezinin yayalaştırılması ile trafik yükünün farklı güzergahlara aktarılmasını sağlıyor, bu yönde planlamalarımızı yapıyoruz. Düzce’nin dört yönünde de ulaşımı rahatlatmak ve trafik yükünü yeni cadde ve bulvarlarımıza paylaştırabilmek için yaptığımız yeni yol açma çalışmalarımızı titizlikle, hızla yürütüyoruz. Hızla büyüyen Düzcemiz’in daha yaşanabilir, planlı gelişen ve medeni bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.