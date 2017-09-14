Düzce Belediyespor, Fenerbahçe ile hazırlık maçı yaptı

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen maçta kıyasıya mücadele yaşandı. Büyük çekişme içinde geçen ve son topa kadar süren 1. seti 25-23 Fenerbahçe kazandı. 2. sette ise baştan sona üstün olan taraf Düzce Belediyespor oldu. Belediyespor bu seti 25-21 kazandı. Düzce Belediyespor 3. sette bir türlü oyun kuramayıp çok sayıda servis hatası yapınca bu seti Fenerbahçe 25-17 kazandı ve maçta 2-1 öne geçti. Çekişmeli geçen mücadelenin 4’üncü setini Düzce Belediyespor 25-21 kazanarak maça dengeyi getirdi.(2-2)

Maçın skorunu belirleyen Ti-Break setinde maçı kazanmaya çok yaklaşan Belediyespor ilk teknik molayı 8-7 önde kaparken sette 13-9 öne geçti. Karşılıklı sayılarla 14-14 eşitliğe gelen set 16’ıncı sayıya uzadı. Az hata yapan Fenerbahçe seti 16-14 kazandı ve böylece maçı da son topta 3-2 kazanmayı başardı.