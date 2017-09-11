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11 Eylül 2017 14:00

Düzce Belediyespor ikinci oldu

Düzce Belediyespor Basketbol takımının da katıldığı Bergama’da yapılan Galenos Cup turnuvası tamamlandı.

Düzce Belediyespor ikinci oldu

11 Eylül 2017 14:00

3 gün süren turnuva sonucunda Düzce Belediyespor ikinciliği elde etti.


Bergama Erdal Önder salonunda yapılan turnuvaya Türkiye Basketbol Ligi’nden Düzce Belediyespor, Türk Telekom, Afyon Belediyesi ve Petkimspor takımları katıldı. Düzce Belediyespor turnuvanın ilk maçında Petkimspor ile karşılaştı ve maçı 82-79 kazandı. Belediyespor, ikinci maçında da Afyon Belediyespor’u 102-77 skorla mağlup etti. Turnuvanın 3’üncü maçında Türk Telekom ile karşılaşan Düzce Belediyespor salondan 93-89 mağlup ayrıldı. Bu sonuçlarla Düzce Belediyespor Galenos Cup’ ta ikinci oldu.


Düzce Belediyespor Antrenörü Faruk Beşok, turnuvanın başarılı geçtiğini belirterek “Lig öncesi turnuva maçlarını iyi analiz ettik. Takım olarak taktik çalışmaları yaptık. Tüm sporcularımızın performanslarını değerlendirme fırsatını bulduk. Eksikliklerimizi tespit ettik. Bizim için lig öncesi iyi bir hazırlık ortamı sağladık” dedi.




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