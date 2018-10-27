Düzce BİLSEM icatlarıyla göz kamaştırıyor

TÜBİTAK ve Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen Uluslararası STEM yarışmasına ülke çapında katılan 41 il ve 914 proje arasından Düzce'li öğrenciler, 4 projeleriyle finale kalarak ödüllere ipotek koydular. Minik öğrencilerin icatları parmak ısırttı.

Düzce Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, yaptıkları birbirinden ilginç icatlarla uluslararası yarışmalarda Düzce'yi başarı ile temsil ediyorlar.

Son olarak TÜBİTAK ve Şanlıurfa Valiliği'nce ortaklaşa düzenlenen Uluslararası STEM yarışmasına ülke çapında katılan 41 il ve 914 proje arasından Düzce Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 4 proje finale kaldı. Projelerden 3 tanesi ise ödül almaya hak kazandı.

Bilim Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Adem Akkuş, yarışmanın detayları hakkında bilgi vererek, alınan başarıları anlattı. Ülkede proje üretme noktasında birçok okulu geride bıraktıklarını dile getiren Adem Akkuş; “Toplamda 911 proje katıldı. 4 projeyle de biz Düzce Bilim Sanat Merkezi olarak finale kaldık. 3 projemiz dereceye girdi ikincilik aldı. Çocuklarımı buradan tebrik etmek istiyorum. 50 proje finale kaldı. Finale en fazla proje ile kalan illerden biri de bizdik. En fazla ödül alan il de bizdik. Hem uluslararası olması hem de Türkiye'den katılmış birçok proje arasında derece almak güzel bir şey” dedi.

BİLSEM'de öğrencilerin her yıl en az 35 proje ürettiğini söyleyen Akkuş, yarışmalara katılan öğrencilerin mutlaka ödül getirdiğini de dile getirdi.