Düzce Çocuk Teknopark 3. dönem eğitimi sona erdi

Dönem kapanış töreni gerçekleştirildi.

Düzce Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Zeki Yıldırım, öğretim üyeleri, şehrimizde faaliyet yürüten firma temsilcileri, eğitim programından mezun olan çocuklar ve aileleri katılım gösterdi.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında; Teknopark olarak genelde üniversite sanayi işbirlikleri ile üniversitedeki bilgiyi sanayi sektörüne aktarma çalışmaları içerisinde olduklarını ifade etti. Geleceğin yöneticileri çocukları da teknolojinin içerisine dahil etmek için Çocuk Teknopark’ı hayata geçirdiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, çocukların bilinçli bir şekilde yetiştirilmesinin gelecek kuşakların da daha bilinçli bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Programda emeği geçen Teknopark ekibine ve katılımcılara teşekkür eden Şahin, başarı belgesi alan çocukları tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Robotik, Kodlama, Laboratuvar, Proje, Zihin Egzersizleri, Güvenli Yaşam ve İlk Yardım ile bütünleştirilmiş, çağdaş öğrenme kuramlarıyla çocukların ilgi ve taleplerine göre hazırlanmış olan “Düzce Çocuk Teknopark 3. Dönem Eğitim Programı”, Düzce Üniversitesi alanında uzman akademisyenleri tarafından yürütüldü. Üç haftalık yaz okulu uygulaması şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerde 23 öğrenci; becerilerini, yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirerek öğrenmenin eğlenceli yönünü keşfetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Çocuk Teknopark eğitimcilerine teşekkür belgelerini takdim etti.

Çocuklara ise başarı belgelerini Düzce Teknopark çalışanları tarafından takdim edildi. Belgelerini alan öğrenciler, yaşadığı mutluluğu aileleriyle paylaştı.

Program, pasta kesimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve program boyunca öğrencilerimizin yapmış olduğu proje sergisi ile sona erdi.