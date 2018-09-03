Düzce D100 karayolunda kaza 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Düzce D100 karayolu Döngelli Köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Cengiz K. idaresinde ki 81 AN 212 plakalı otomobil, köy içerisinde yola kontrolsüz çıkan Emine D. idaresinde ki 41 GM 296 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Cengiz K. ile yanında yolcu olarak bulunan Zeynep K. ile diğer otomobil sürücüsü Emine D. ve yanında yolcu olarak bulunan Hatice Y. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.