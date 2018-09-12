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Düzce D100 yan yollar asfalt için hazırlanıyor

Düzce Belediyesi D 100 üzeri Olimpiyat ve Hal Kavşağı arasındaki yan yollarda binder tabakası serme işlemine başladı.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri D 100 trafik yükünü önemli ölçüde azaltan ve şehir merkezinin önemli güzergahlarından yan yollarında asfaltlama için alt zemin düzenleme işlemine başladı. Olimpiyat ve Hal Kavşağı arasındaki bölümden başlayan çalışmalar kapsamında aşınma tabakası öncesi binder serilen caddenin ağır taşıtlar için de dayanıklı hale getirilmesi sağlanıyor. Binder tabakasını serme işleminin tamamlanmasının ardından yan yollar üzerinde asfaltlama çalışmaları başlayacak.

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