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Düzce depreminin 19. yıldönümünde deprem şehitliği doldu taştı

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Kaynaşlı’da düzenlenen anma törenlerinin ardından depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın ettiler.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Kaynaşlı'da düzenlenen anma törenlerinin ardından depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın ettiler.



Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde yaşanan yıkım sonrasında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Depremin 19. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da anma töreni düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlikte hayatını kaybedenlerin yakınları, kayıpları için dualar ettiler. İlçe meydanında deprem şehitleri için okunan mevlidin ardından depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı mezarlığına akın ettiler. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua eden depremzedeler, acılarının hala taze olduğunu dile getirdiler.



"Yurt dışından gördüğüm kadarıyla pek ders alınmamış gibi geliyor"


Depremde anne ve babası bir çok yakınını kaybettiğini söyleyen Fahri Çapar adlı vatandaş, “Yurt dışında yaşıyorum. Depremde ben kendim burada değildim. Ama annem, babam, amcamın çocukları, amcaları depremde kaybettik. Ben Türkiye'ye geldiğimde hepsi defin edilmişti. Ölüsü olan insanlar depremi unutmadılar. Ama ölüsü olmayan insanlar maddiyata gitmeye uğraştılar. Ben yurt dışından gördüğüm kadarıyla pek ders alınmamış gibi geliyor. Yine insanlar 3-5-7 katlı evler yapmaya başladılar” dedi.



"Acımız çok büyük anlatılmaz"


Depremde 7 yakınını kaybeden Sevim Dursun “Acımız çok büyük anlatılamaz. Unutulmuyor. Biz 7 kişiyi toprağa verdik. Yeğenlerim, amcam, torunlar. 7 kişiyi verdik biz” diye konuştu.



Depremde yakını kaybedenler mezarlık ziyaretinin ardından evlerinin yolunu tuttu.

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