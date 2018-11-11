Düzce depreminin 19. yılı

Zülkif Dağlı, Düzce'nin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük depremi peş peşe yaşadığını söyledi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı 12 Kasım Düzce Depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı; “İlimiz Düzce, 17 Ağustos 1999'da ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen iki büyük depremi yaşamıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve başta Gölyaka İlçemiz olmak üzere tüm İlimizi etkileyen 7,4 şiddetindeki Doğu Marmara depremi ve 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki Düzce depreminde toplam 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Düzce ilimiz birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bu gerçeği göz önünde tutarak, yasal, idari ve uygulamaya dönük kararlara ve tedbirlere uymak toplumumuzun önümüzdeki süreçteki depremlerle birlikte, ama sorunsuz yaşaması açısından hayati önemlidir. Herkesin, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getirmesi, yaşanan bu acılardan ders çıkartması, depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için daha hızlı hareket etmesi zorunludur. Afetler oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekir. ‘Deprem öldürmez bina öldürür' sözünü asla unutmamalıyız. 12 Kasım Depreminin yıl dönümünde güzel ilimizin ve tüm ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.