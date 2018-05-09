Düzce fındık çalıştayı gerçekleştirildi

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındığın 110 ülkeye ihraç edildiğini ve 3 milyar dolar döviz kazandırdığını ifade etti. Son yıllarda ekim alanlarının ve ağaç sayısının artmış olmasına rağmen fındıkta verimin düştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındıkta verim ve kalitenin artırılması gerektiğine işaret ederek çalıştayla sorun ve çözüm önerilerine yönelik farkındalık oluşturmak istediklerine vurgu yaptı.

Programda konuşan Düzce Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Harun Kabaoğlu, Düzce’de 25 bin çiftçinin 63 bin hektarda fındık üretimi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Düzce’deki tarım arazilerinin yüzde 85’inin fındık alanı olduğunu söyleyen Harun Kabaoğlu, Bakanlık olarak fındık üreticilerine önemli miktarda alan bazlı gelir desteği sunduklarını belirterek çalıştayın ülke tarımına ve fındık üreticilerine hayırlı olması temennilerini iletti.

Çalıştayda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek sözlerine başladı. 1965 yılından itibaren Düzce’de fındık dikim alanlarının hızla arttığını ve bunun da birtakım olumsuz sonuçları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, fındığın fiyatından daha çok verimine ve iyi yetiştirilmesine odaklanılması gerektiğine işaret etti. Üniversiteler ve Ziraat Fakülteleri olarak fındıktan daha iyi verim almak için üreticilere destek verilmesinin altını çizen Prof. Dr. İlhan Genç, Ziraat Mühendisi adaylarına da tarım alanlarında, uygulama sahalarında olmalarını ve bu idealle çalışmalarını tavsiye etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, “Fındığın Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, fındığın ekonomik ömrü, yetiştirilmesi, hasadı ve yanlış uygulamalarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ordu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Arzu Sezer’in , “Önemli Fındık Hastalıkları ve Mücadelesi” başlıklı sunumuyla devam eden programda, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, “Amerikan Beyaz Kelebeği ve Mücadelesi” konulu konuşmasıyla katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın son konuşmacısı olan Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ise “Türk Fındığının Dünyadaki Yeri” konulu sunumunda önemli bilgiler aktardı.

Çalıştayın ikinci bölümünde, moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevcan Öztemiz’in yaptığı çalışma grupları; “Fındık Yetiştiriciliği, Fındık Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele, Fındık Hasat, Pazarlama, Depolama, İhracat ve Ürün Değerlendirme” başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Düzce Fındık Çalıştayı, tartışma, sonuç bildirgesinin hazırlanması ve okunmasının ardından sona erdi.