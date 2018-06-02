Düzce Genç MÜSİAD düşleri gerçekleştiriyor

Doğuda ki kardeşleri ile köprü kurabilmek ve bir gönül bağı oluşturmak adına, onlar için okuma seferberliği kapsamından kitap kampanyası başlatarak binlerce topladıkları kitapları onlara ulaştırıp, eğitim ihtiyaçlarındaki eksiklerin giderilmesi adına derslik ve kütüphane için gerekli olan malzemeleri tedarik ederek ulaştırdılar.

Mazıdağı Evciler Ortaokulu kütüphane ve derslik açılışına Düzce Genç MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Birim Başkanı Kübra Arslan, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Halid Benek, İl Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplamda 38 kütüphane kuran Düşler Kütüphanesi projesinin önemli paydaşları; İstanbul Ticaret Üniversitesi Üretim Araştırmalar Kulübü, İstanbul Ticaret Odası, Düzce Genç MÜSİAD oldu.

Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Hakan Bekar, “Genç MÜSİAD olarak her zaman sosyal sorumluluklarda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Toplamda 38 kütüphane kuran Düşler Kütüphanesi projesinin önemli paydaşları arasında yer aldığımız için çocukların yüzlerini güldürdüğümüz için çok mutluyuz” İfadelerinde bulundu.