Düzce güzel bir spor kompleksine kavuşuyor

Şıralık Spor Kompleks alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Keleş, “Düzce Belediyesi olarak bu alanda muhteşem spor kompleksi inşa ediyoruz” dedi. Başkan Mehmet Keleş, spor tesislerinin birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapacağını da belirtti ve şu görüşlere yer verdi “ Futbol, voleybol, tenis ve her türlü spor yapabilmeyi müsait bir alan oluşturuyoruz. Spor Kompleksimizin arka kısımlarında başka spor alanlarımız da olacak. Yürüyüş bantları, yürüme yolları, değişik spor etkinlikleri yapabilecek yerlerimiz olacak. Kısaca, burada muhteşem bir spor kompleksi ortaya çıkıyor.” Başkan Mehmet Keleş, tesislerden Düzcespor, Düzce Belediyespor ve diğer spor kulüplerinin yararlanacağını sözlerine ekledi.