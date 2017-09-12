Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 14:13

Düzce güzel bir spor kompleksine kavuşuyor

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Sportif ve Sosyal mekan alanı olarak hazırlanan ve 36 bin metrekare alan içinde inşası devam eden Şıralık Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

Düzce güzel bir spor kompleksine kavuşuyor

12 Eylül 2017 14:13


Şıralık Spor Kompleks alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Keleş, “Düzce Belediyesi olarak bu alanda muhteşem spor kompleksi inşa ediyoruz” dedi. Başkan Mehmet Keleş, spor tesislerinin birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapacağını da belirtti ve şu görüşlere yer verdi “ Futbol, voleybol, tenis ve her türlü spor yapabilmeyi müsait bir alan oluşturuyoruz. Spor Kompleksimizin arka kısımlarında başka spor alanlarımız da olacak. Yürüyüş bantları, yürüme yolları, değişik spor etkinlikleri yapabilecek yerlerimiz olacak. Kısaca, burada muhteşem bir spor kompleksi ortaya çıkıyor.” Başkan Mehmet Keleş, tesislerden Düzcespor, Düzce Belediyespor ve diğer spor kulüplerinin yararlanacağını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç