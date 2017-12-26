Düzce İHH’dan anlamlı kampanya

Kampanya kapsamında İHH üyesi kadınlar, kendi ördükleri eldiven, atkı, bere, çorap ve kazakları Suriye sınırında bulunan Karame kampına gönderildiler.

İHH Düzce Şubesi üyesi kadınlar kış şartlarının ağırlaşmaya başladığı kamplarda Suriye’den gelen çocukların üşümemesi ve soğuktan etkilenmemesi için kampanya başlattı. Kadınlar, kendi ördükleri bere, eldiven, kazak ve çorapları paketleyerek Suriye sınırında bulunan Karame kampına gönderildiler. “Kış üşütür, biz ısıtırız” adı altında başlatılan kampanya ile 100 koli halinde 5 bine yakın giyim maddesi kapma gönderildi.