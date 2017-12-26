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26 Aralık 2017 14:05

Düzce İHH’dan anlamlı kampanya

İHH Düzce Şubesi’ne üye kadınlar tarafından “Kış üşütür, biz ısıtırız” adı altında kampanya başlatıldı.

Düzce İHH’dan anlamlı kampanya

26 Aralık 2017 14:05

Kampanya kapsamında İHH üyesi kadınlar, kendi ördükleri eldiven, atkı, bere, çorap ve kazakları Suriye sınırında bulunan Karame kampına gönderildiler.


İHH Düzce Şubesi üyesi kadınlar kış şartlarının ağırlaşmaya başladığı kamplarda Suriye’den gelen çocukların üşümemesi ve soğuktan etkilenmemesi için kampanya başlattı. Kadınlar, kendi ördükleri bere, eldiven, kazak ve çorapları paketleyerek Suriye sınırında bulunan Karame kampına gönderildiler. “Kış üşütür, biz ısıtırız” adı altında başlatılan kampanya ile 100 koli halinde 5 bine yakın giyim maddesi kapma gönderildi.




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