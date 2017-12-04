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04 Aralık 2017 10:51

Düzce İl Afet Müdahale Planı masa başı tatbikatı gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı Başkanlığında Düzce İl Afet Müdahale Planı masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce İl Afet Müdahale Planı masa başı tatbikatı gerçekleşti

04 Aralık 2017 10:51


Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen Vali Zülkif Dağlı başkanlığında ki toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.


Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Afet Müdahale Planı esaslar çerçevesinde, Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Düzce’de ilgili kurum kuruluşların katılımı ile Düzce il Afet Müdahale Planı hazırlandı. Hazırlanan plan il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında incelenerek AFAD Başkanlığına uygun görüşe sunulmuştu. AFAD Başkanlığı tarafından incelenerek uygun görüş verildiği bildirildi. il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından uygun görülmesi ile birlikte yürürlüğe girdi. 2017 yılı güncelleme çalışmaları tamamlanan Düzce il Afet Müdahale Planı il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından incelenerek onaylandı. Plan onayı sonrası örnek deprem senaryosuna göre 26 Hizmet Grubunun katılımıyla Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden masa başı tatbikatı yapıldı.




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