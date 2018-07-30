Düzce il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Zülkif Dağlı başkanlığında 2018 yılı 2. Dönem Düzce İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 2. Dönem Toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Konferans Salonunda ilgili kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 2018 yılı 2. Dönem Düzce İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, belediye başkanları, ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, il müdürleri ve sivil topum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplam proje miktarı 263

Düzce’de gerçekleştirilen yatırımlarım planları ve devam eden projelerin görüşüldüğü toplantıda 2018 yılı ikinci dönem sonu itibariyle Düzce’de yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin toplam proje sayısının 263 olduğu açıklandı. Projelerin toplam yatırım tutarının 4 milyar 59 milyon 215 bin 318 TL olduğu gerçekleşme oranının ise nakdi olarak yüzde 55 olduğu bildirildi.