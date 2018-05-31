Düzce İl Özel İdaresi asfalt sezonuna hızlı başladı

İl Özel İdaresinin makine parkı büyümeye ve yenilenmeye devam ediyor.

2018 yılı ve gelecek yıllarda asfalt yapım işlerinin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmesi için 2 adet asfalt finişeri, 2 adet toprak silindiri, 1 adet demir bandajlı asfalt silindiri alımı yapılarak Özel İdare makine parkına dâhil edildi. Ayrıca asfalt nakliye ve diğer köy yollarında kullanılmak üzere 12 adet çift çeker kar bıçaklı kamyon ve 1 adet çekici kamyon alınarak hizmete sunuldu.

İller Bankasından 31 milyon TL, KÖYDES’den 27 milyon TL ve İl Özel İdaresi imkânlarıyla, İl Özel İdaresinin 2018 yılı hedefi olan 200 km sıcak asfalt yol yapımına başlanmıştır. 2017 yılında 120 km, 2016 yılında ise 80 km sıcak asfalt yapıldı.

Düzce’nin köy içlerine 90 bin metrekare kilitli parke ile sıcak asfalt yapılan tüm köy yollarının V kanalları ve sarı renkli boyanan yol çizgileri ile uzun ömürlü ve karayolları standartlarında köy yollarına kavuştu.