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01 Haziran 2018 12:29

Düzce İlim, Fikir ve Sanat Akademisi protokolü imzalandı

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ile “Düzce İlim, Fikir ve Sanat Akademisi” kurulması amacıyla bir protokol imzaladı.

Düzce İlim, Fikir ve Sanat Akademisi protokolü imzalandı

01 Haziran 2018 12:29


Düzce Valiliği’nde gerçekleşen imza törenine; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve il protokol üyeleri katıldı.


İmzalanan protokol ile il genelinde karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla eğitsel, bilimsel, sanatsal ve fikri çalışmalar yapmak üzere “Düzce İlim, Fikir ve Sanat Akademisi” kurulması amaçlandı.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, Düzce’de ‘’Düzce Fikir Sanat Akademisi ‘’adı altında bir akademinin kurulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek şu an ilk imzayı attıklarını belirtti. Akademiyi yakın zamanda hayata geçirmek istediklerini dile getiren Dağlı, burada çocuklar ve gençler için önemli fikri çalışmalar gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.




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