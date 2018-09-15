Düzce İtfaiyesi 8 ayda 305 yangına müdahale etti

Düzce Belediyesi İtfaiyesi 2018 yılı 8 ayda 402 yangın ihbarına çıkış yaptı, bunlardan 305 yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. İlk 8 ayda meydana gelen yangınların başında anız yangınları geliyor ekipler 139 anız yangınına, 78 bina yangını, 38 araç yangını, 21 atölye, fabrika ve diğer yangınlara müdahalede etti.

Yangınların çıkış nedenlerinin başında ise elektrik kontağı, sabo, ocak ve baca geliyor.

Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, yangınlarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu alınacak bir yangın tüpü ile yapılacak müdahale ile büyük maddi hasarların önüne geçilebileceğini söyleyerek tüm ev ve iş yerleri ile araçlarda yangın tüpü bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.