Düzce İtfaiyesi dalgıçları eğitimden geçiyor

Düzce Belediyesi'nde görev yapan itfaiye erleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) üyeleriyle Düzce Üniversitesi Havuzu'nda bir araya gelerek su altı eğitimi veriyor. Toplam 6 ay süren eğitimlerin sonunda katılımcılar yeterlilik belgesi alabiliyor. Eğitimler hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Eğitimler oldukça yararlı geçiyor. Bizlere talep üzerine başvuruda bulanan gönüllülerden oluşan derneklere tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bu eğitimlerle birlikte çağımıza uygun olan ekipman ve eğitim dizgeleri de düzenli olarak takip edilmektedir. Eğitimlerimiz devam edecektir. Ayrıca balıkçılık sezonun açılması ile birlikte balıkçılarımızda teknelerinde can simidi ve yeleği bulundursunlar" diye konuştu.