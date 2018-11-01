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Düzce kışa hazırlanıyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sağanak yağmur sonucu meydana gelecek sel suyu baskınları ve su taşkınlarına karşı önlem alıyor. Aziziye mahallesi 949 nolu sokakta bulunan ana hatta yağmur suyu hattı döşeyerek, aşırı yağışlarda vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; ”Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla yağmur suyu hattı çalışmalarına hız verdik. Şehir genelinde başlattığımız yağmur suyu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Yapılan yağmur suyu şebekesiyle su baskınları ve birikintileri konusunda sorunlarımız ortadan kalkacak. Bu konuda ihtiyaç doğrultusunda ve belli bir program çerçevesinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' dediler.

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