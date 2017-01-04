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04 Ocak 2017 13:26

Düzce Kültür merkezinde Çanakkale rüzgarı

Düzce Kültür merkezinde Çanakkale rüzgarı

04 Ocak 2017 13:26

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde Çanakkale Ruhu ve Savaşı hakkında konferans düzenlendi.
Son Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Turgut Kaçmaz tarafından düzenlenen “Çanakkale Konulu Konferans, Fotoğraf ve Materyal Sergisi”ne başta Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş olmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Düzceli savaş gazileri katıldı. Açılış töreni ile birlikte düzenlenen konferansta Çanakkale Savaşı ve savaş sırasında yaşanan kahramanlık destanları anlatıldı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi içinde düzenlenen fotoğraf ve materyal sergisi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Sergi 4 ve 5 Ocak tarihlerinde de ziyaretçilere açık olacak.



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