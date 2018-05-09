Düzce Milletvekili aday adayı Seçkin “Başarılmayacak hedef yoktur”

Yasama Dönemi Adalet ve Kalkınma Partisi Du¨zce Milletvekili Aday Adayı Erkan Seçkin, Düzce’ye daha fazla hizmet edebilmek amacı ile aday olduğunu söyledi. “Başarılmayacak hedef yoktur” seçim manifestosunu açıklayan Erkan Seçkin “İnanıyorum ki gelecek, bu gu¨nden ona hazırlananlara aittir. Cumhur Başkanımızın dediği gibi; ‘Başarılmayacak hedef yoktur’ Yeter ki hedeflerimiz ortak olsun. İnanalım, birlikte çalışalım. Milletimiz kazansın” dedi.

Erkan Seçkin, düzenlediği toplantıda basın mensuplarına hedeflerini anlattı. AK Parti’den aday adayı olduğunu söyleyen Seçkin “Bu kutsal vazife için şahsım milletvekili adayı olamasam dahi aday gösterilecek arkadaşlarım ile birlikte tu¨m çalışmalarında yanlarında olacağımı, aday olmam durumunda daha fazla sorumluluk ile çalışmak gerektirdiğini, milletimizin menfaatleri için her zaman vazife aldığımı ve bundan sonra da yılmadan çalışacağım. İnanıyorum ki gelecek, bu gu¨nden ona hazırlananlara aittir” dedi.

Erkan Seçkin Du¨zce ve bölge ile ilgili göru¨şlerini ve yapılması gerekenleri anlattı. Turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, fuar alanı, hava parkı, yat limanı, Onkoloji Hastanesi ve Sanatoryum, hızlı tren, yerli otomobil ve projelerinin temel hedefleri hakkında bilgiler verdi. Fikir birliği önemli Yapılacak tu¨m çalışmaların, alınacak tu¨m kararların toplumsal uzlaşı ve fikir birliği ile alınmasının çok önemli olduğunu ifade eden Seçkin, mevkilerin gelip geçici olduğunu ancak yapılacak eserlerin, çalışmaların ilin ve bölgenin geleceğini etkileyeceğini söyledi.