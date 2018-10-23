Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü görevine İşletme Müdürü Turgay Kağan getirildi.
Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde, İşletme Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütürken Orman Genel Müdürlük Makamının Olurlarıyla Düzce Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan İşletme Müdürü Turgay Kağan'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
İşletme Müdürü Turgay Kağan, Bölge Müdürü Hasan Keskin'in yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.