’sü düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce’nin yaylalarında doğal ortamda yetişen otlardan esinlenerek başlanılan ve bu yıl 4.’sü yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Anıtpark Alanı’nda kurulan stantların bulunduğu bölgede son buldu. Düzce Belediye Bakanı Dursun Ay ve protokolün katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Belediyesi Bandosu’nun çaldığı şarkılarla oynayan Roman vatandaşı çocuklar korteje büyük eğlence kattı. Kortej sonunda protokol üyeleri Anıtpark Alanı’nda kurulan stantları gezdi.

3 gün sürecek festivalin büyük bir ilgi gördüğünü belirten Başkan Ay, "Kortejimizle buraya geldik. Belediye olarak stantlarımızı kurduk. Bütün ilçelerimizden yöresel olarak vatandaşlarımız geldi ve ürünleri sergilemeye başladı. Halkımızın büyük ilgisi var. Büyük bir kaynaşma ve ilgi var. Düzce, biliyorsunuz bütün etnik grupların yaşadığı bir bölge. Çok farklı ürünler var" dedi.

Başkan Ay, festival boyunca 1 tona yakın "kaldirik" ikramı olduğunu söyledi. Festival kapsamında alanda halk oyunları grupları dans gösterisi yaparken akşamda konser gerçekleştirilecek.