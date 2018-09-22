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Düzce Otomobilsiz Kent Gününde pedal çevirdiler

Düzce’de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla “Düzce Otomobilsiz Kent Günü” etkinliği düzenledi.

Düzce'de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla “Düzce Otomobilsiz Kent Günü” etkinliği düzenledi.


Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Bisikletliler Platformu ve Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri iş birliği ile Avrupa Hareketlilik haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında kent merkezinde otomobilleri bırakıp bisiklet turuna teşvik amaçlayan tur düzenlendi. Düzce Belediyesi önünden hareket eden bisikletliler Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne kadar giderek aynı güzergahtan geri döndüler.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Sağlıklı bir yaşam için hareket etmek şarttır” dedi.

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