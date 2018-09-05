düzce otoyol bağlantısı 29 Ekim’de bitecek

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam şehir merkezi otoban bağlantı yolu ve Melen Su Park projesinde kalan kısımların durumunu inceledi. İlgili müteahhit firma yetkilileri ile proje alanlarını denetleyen Başkan Yardımcısı Sağlam, terminal ve şehir merkezinin TEM Otoyol’una bağlantısını sağlayacak kavşağın 29 Ekim’de tamamlanacağını belirterek “terminal bağlantı yolundaki çalışmaları kontrol etmek amacıyla müteahhit firmanın şantiye şefiyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Bu projede 29 Ekim teslimat tarihi. Belirlenen tarihe kadar firma buradaki işlerini bitirecek. Alt yolların faaliyete geçmesi için öncelikli çalışma yapılacak. Kısa süre içinde inşallah vatandaşlarımız TEM Otoyol bağlantısını kullanmaya başlayacak” dedi.

Melen Su Park projesinde eksik kalan bölümlerin tamamlanması konusunda da çalışmaların hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Yardımcısı Sağlam, Melen Çayı üzerinde planlanan su şişirme çalışmasında da sona yaklaşıldığını belirterek “Melen Su Park içinde Rubber Dam yapımını da inceledik. Müteahhit firmadan bilgi aldık. Bir ay içinde iş teslimatı yapılacak. Bu su şişirme işlemi Melen Su Park’taki köprünün hemen sol tarafında, Taşköprü Köyü tarafında yapılıyor. Şu anda şişirme işlemi de bitti ve denemeler yapılıyor. Melen Çayı’nda ciddi bir balık potansiyeli var, buradaki biyolojik hayatı korumak amacıyla da balık geçiş havuzu yapılacak. İşin bitmesine az kaldı, 20 gün içinde bize teslim edilecek. Burada su 2,60 metre yüksekliğe kadar ulaşacak. Son bölümde de su seviyesi düşürülecek” şeklinde konuştu.